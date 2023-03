Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hennef (ots) - Justin Kießig ist der Geschäftsführer der KW Media GmbH.Gemeinsam mit seinem Team hat es sich der Social-Recruiting-Experte zur Aufgabegemacht, Fleischerei- und Metzgerbetriebe bei der Gewinnung neuer Fachkräfte zuunterstützen. Dabei bewirbt seine Agentur vor allem die Benefits ihrer Kundenauf den sozialen Netzwerken, um junge Menschen und qualifiziertes Personal zueiner Bewerbung bei den Handwerksbetrieben zu motivieren.Der allgemeine Fachkräftemangel macht auch vor den Betrieben der Fleischerei-und Metzgerbranche nicht halt. Für sie wird es immer schwieriger, qualifizierteMitarbeiter zu finden und offene Stellen langfristig mit geeigneten Bewerbern zubesetzen. Das liegt nicht nur an den fehlenden Arbeitskräften, sondern auch amschlechten Image, mit dem die Branche zu kämpfen hat. Die derzeitige Situationeinfach auszusitzen, stellt für die Betriebe jedoch keine Lösung dar, weißJustin Kießig von der KW Media GmbH. "Heute haben wir es mit einem Bewerbermarktzu tun: Die begehrten Fachkräfte können sich ihren Arbeitgeber also förmlichaussuchen. Daher sollten die Betriebe jetzt selbst aktiv werden und den Beruf ineinem besseren Licht darstellen." Justin Kießig und sein Geschäftspartner FabioWeitz haben sich mit der KW Media GmbH auf die Mitarbeitergewinnung fürFleischerei und Metzgereibetriebe spezialisiert und bieten ihnen "Personal aufKnopfdruck". In folgendem Artikel erklärt er, wie die Unternehmen bei derBewerbersuche den entscheidenden Vorsprung erlangen.Sich als attraktiver Arbeitgeber präsentierenDer Mangel an Fachkräften und das nachlassende Interesse der Jugend an demBerufsbild der Branche haben dazu geführt, dass bei den Betrieben immer wenigerBewerbungen eingehen. Daher sollten sich die Unternehmen nun daraufkonzentrieren, potenzielle Mitarbeiter auf ihren Betrieb aufmerksam zu machenund aktiv gegen das angeschlagene Image der Metzger- und Fleischereibrancheanzugehen.Um mögliche Vorurteile frühzeitig zu entkräften, bieten Anzeigen in sozialenMedien eine Vielzahl von Möglichkeiten: So können Praktika oder Schnuppertageangeboten werden, um offene Stellen des Betriebes attraktiv zu präsentieren.Dabei kann auf erstklassige Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnunghingewiesen werden, um das Vertrauen potenzieller Bewerber zu gewinnen und dasInteresse am Beruf zu fördern.Aufmerksamkeit auf die Vorteile des eigenen Betriebes lenkenFür Metzger- und Fleischereibetriebe ist es außerdem wichtig zu verstehen, dassZeitungsannoncen oder Ausschreibungen auf den Jobportalen heute nicht mehrausreichen. Aktuell ist die Mehrheit der Fachkräfte bereits in einer festen