Der Fokus von Nevgold (TSXV NAU / WKN A3CTE1) liegt eindeutig darauf, die Goldvorkommen auf seinen Projekten Nutmeg Mountain und Limousine Butte erheblich auszuweiten. Das hat Unternehmen von CEO Brandon Bonifacio aber nicht davon abgehalten hat, auch das 92 Quadratkilometer große Silber- und Kupferprojekt Ptarmigan soweit voranzutreiben, dass es nun für Bohrungen bereit ist. Von dieser Liegenschaft in British Columbia meldet Nevgold jetzt gleich zwei gute Neuigkeiten!

Denn wie die Gesellschaft mitteilte, wies ein bereits 2022 durchgeführtes Explorationsproramm auf Ptarmigan in an zwei Stellen entnommenen Oberflächenproben hochgradige Silbervererzung von 3.188 bzw. 492 g/t Silber nach! Und das in 140 bzw. 250 Metern Entfernung zu historischen Bohrstandorten.

Mit diesen Proben hat Nevgold weitere Oberflächenvererzung nahe der historischen Mine nachgewiesen und einen deutlichen Vererzungstrend über jetzt 2 Kilometer Länge definiert. In der Vergangenheit, so das Unternehmen, erfolgten die Bohrungen in einem sehr eingeschränkten Bereich von weniger als einem Quadratkilometer. Die dort abgeteuften, historischen Bohrungen erbrachten unter anderem:

- 3,65 m mit 2.455 g/t Ag, 1,00 g/t Au, 0,91% Cu

davon 0,33 m mit 22.945 g/t Ag, 5,75 g/t Au, 8,24% Cu

- 1,16 m mit 2.315 g/t Ag, 1,64 g/t Au, 1,10 % Cu

- 6,80 m mit 452 g/t Ag, 0,52 g/t Au, 0,26 % Cu

- 3,69 m mit 635 g/t Ag, 0,82 g/t Au, 0,33% Cu

- 6,41 m mit 96 g/t Ag, 0,36 g/t Au, 0,20% Cu, 3,70% Pb

Doch damit nicht genug. Nevgold hat auf Ptarmigan auch eine mittlerweile gewaltige Kupferanomalie an der Oberfläche nachgewiesen. Zusätzliche Oberflächenproben nämlich erbrachten anomale Kupfergehalte mehr als 2,3 Kilometern nordwestlich von historischen Bohrungen in einem Gebiet, das zuvor noch nicht beprobt wurde. Damit hat man die Kupferanomalie nun über mehr als 9 Kilometer nachgewiesen, was fast der gesamten Länge der Liegenschaft entspricht, so das Unternehmen.

Fazit: Insgesamt lässt sich sagen, dass die Arbeiten des Jahres 2022 eine Reihe weiterer spannender Bohrziele identifiziert haben, die sowohl im Trend bisheriger Bohrungen als auch in neuen Gebieten liegen, die mit geochemischen und geophysikalischen Anomalien zusammenhängen. Mit zukünftigen Bohrprogrammen will Nevgold sowohl auf die Silber-, Blei- und Zink- als auch auf die Kupfermineralisierung abzielen. Da Nevgold sich nach wie vor auf seine hochgradigen Oxidgoldprojekte im Westen der USA produziert, prüft man aber auch verschiedene strategische Alternativen für Ptarmigan – zumal man laut dem Unternehmen schon in den letzten 12 Monaten Interessensbekundungen von verschiedener Seite für das Projekt erhalten hat. Nach Ansicht von Nevgold stellt Ptarmigan einen erheblichen Wert dar, der dem Unternehmen aktuell aber nicht zugebilligt werde. Das kann man wohl so sehen, denn Ptarmigan verfügt über mehr als 14.000 Meter an historischen Bohrungen, robuste geochemische und geophysikalische Analysen und andere wichtige Datenschichten. Zudem hat Nevgold die ursprüngliche geologische Datenbank mit Informationen aus dem Feldprogramm 2022 ergänzt, sodass das Projekt nun „bohrbereit“ ist und über einer Reihe von hochwertigen Bohrzielen verfügt. Wir sind gespannt, wie es mit diesem unserer Ansicht nach aussichtsreichen Projekt weitergeht.

