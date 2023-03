DESelect startet "Engage"-Plattform zur Bekämpfung von Marketingermüdung

Austin, Texas, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - In einer makroökonomischen

Umgebung, in der Marketingteams ihre Ausgaben zunehmend hinterfragen müssen,

kündigt DESelect (https://deselect.com/) , der führende Partner für die

Salesforce Marketing Cloud, die Einführung seiner Engage-Plattform an. Ziel ist

es, die Wirkung jeder gesendeten Mitteilung zu maximieren und der

Marketingmüdigkeit entgegenzuwirken.



DESelect Engage gibt Vermarktern - basierend auf Kampagnen und Kontaktart -

Werkzeuge an die Hand, um zu kontrollieren, und in Echtzeit zu erfahren, wie,

wann und wo Abonnenten Mitteilungen erhalten. So werden Vermarkter darüber

informiert, wer einem Übersättigungsrisiko ausgesetzt ist, sowie über

Möglichkeiten, nicht gesättigte Kontakte auch in der Zukunft intensiver zu

betreuen.