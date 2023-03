Barcodes Group erwirbt Identbase GmbH und erweitert damit die Möglichkeiten der Zutrittskontrolle und Personenidentifikation in der EU

Chicago, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Barcodes Group gab heute die

2BGmbH&a=Identbase+GmbH) , einem führenden Distributor und Wiederverkäufer von

Produkten für die Personenidentifikation und Zugangskontrolle. Identbase mit

Sitz in Meppen, Deutschland, verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in

den Bereichen physische Sicherheit und ID-Management-Lösungen.



,,Wir werden ab sofort mit dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen Digital

ID zusammenarbeiten, um Wachstumschancen in ganz Europa zu nutzen," so Marcus

Brand, Geschäftsführer und Gründer von Identbase. ,,Wir verfügen jetzt über drei

wichtige Vertriebszentren in der Region, um die Nachfrage unserer Kunden in

wesentlich kürzerer Zeit zu befriedigen. Wir werden unseren Kunden ein

schnelleres, einfacheres und leichteres Bestellverfahren anbieten können. Und

unsere Handelspartner werden sofortigen Zugang zu einer viel größeren und

innovativen Produktpalette haben."