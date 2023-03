Hut 8 bietet ein Update für die North Bay Facility

Toronto, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Diese Pressemitteilung ist eine

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (" Hut 8 " oder das " Unternehmen ")

gibt bekannt, dass es beim Ontario Superior Court of Justice eine geänderte

Klageschrift (die " geänderte Klage ") gegen die Validus Power Corp. und ihre

Tochtergesellschaft Bay Power Corp. (zusammen " Validus "), einen Drittanbieter

von Energie für die Bergbauanlage des Unternehmens in North Bay, Ontario,

eingereicht hat.





Die geänderte Klage bezieht sich auf den laufenden und bereits früher bekanntgegebenen Rechtsstreit des Unternehmens mit Validus in Bezug auf dieNichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen von Validus im Rahmen des mitdem Unternehmen abgeschlossenen Stromabnahmevertrags. Zusätzlich zu den in derursprünglichen Klageschrift dargelegten Ansprüchen werden in der geändertenKlageschrift unter anderem Ansprüche im Zusammenhang mit dem zugehörigenPachtvertrag zwischen dem Unternehmen und Validus in der Bergbauanlage desUnternehmens in North Bay, Ontario, geltend gemacht, einschließlich einer Klagewegen unrechtmäßiger Kündigung des genannten Pachtvertrags durch Validus.Das Unternehmen beabsichtigt nicht, weitere Kommentare zu diesem Themaabzugeben, es sei denn, dies wird als angemessen erachtet.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner inNordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet,die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden undtraditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen.Mit zwei laufenden Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine derhöchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbstgeschürften Bitcoin unter allen Mining-Unternehmen oder börsennotiertenUnternehmen weltweit. Mit über 36.000 Quadratmetern geodiversifizierterRechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossensind, die in erheblichem Umfang aus erneuerbaren und überwiegend emissionsfreienQuellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 herkömmliche Anlagen, um das erstehybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellenHochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die im Entstehen begriffenen Sektorendes Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war