Rekord-Umsatz DEICHMANN-Gruppe durchbricht die 8 Milliarden-Umsatz-Grenze / Starkes Wachstum in den bestehenden Verkaufsstellen / erfolgreiche Akquisitionen / große Investitionen (FOTO)

Essen (ots) - Gute Nachricht aus Essen: Für das abgelaufene Jahr 2022 kann

Europas größter Schuheinzelhändler DEICHMANN ein deutliches Wachstum melden. Der

Umsatz in der Unternehmensgruppe stieg 2022 auf eine Rekordhöhe von über 8

Milliarden Euro. Das Essener Unternehmen nutzte damit auch in Krisenzeiten

gezielt seine Chancen und stellt mit weitsichtigen Investitionen die

strategischen Weichen für die Zukunft. 2023 setzt DEICHMANN weiter auf eine

eigenfinanzierte Expansion, die Modernisierung des Filialnetzes, den

konsequenten Ausbau des Markenportfolios sowie die Weiterentwicklung der

erfolgreichen Omnichannel-Strategie.



Die DEICHMANN SE mit Sitz in Essen war 2022 in 31 Ländern aktiv. Die

Unternehmensgruppe erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr weltweit einen

Bruttoumsatz von 8,1 Milliarden Euro (netto 6,9 Milliarden Euro). In dem letzten

nicht von Corona betroffenen Geschäftsjahr 2019 hatte der bis dahin höchste

Bruttoumsatz bei 6,4 Milliarden Euro gelegen: Das entspricht einem Plus von rund

23 Prozent. Diese positive Entwicklung liegt konzeptübergreifend sowohl im

Wachstum bei den eigenen Verkaufsstellen und Onlineshops als auch in

erfolgreichen Akquisitionen zum Beispiel in den USA begründet.