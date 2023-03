Loop Industries und SK Geo Centric bestätigen den erfolgreichen Abschluss einer technischen Due-Diligence-Prüfung von Loops Technologie in dessen Produktionsanlage in Quebec, Kanada

SKGC erwarb im August 2021 eine Aktienbeteiligung von 10 % an Loop und führte in weiterer Folge eine umfassende Due-Diligence-Prüfung zur Validierung von Loops Technologie und seiner Produktionsanlage in Terrebonne (Quebec) durch. Die technische Due-Diligence-Prüfung umfasste die Depolymerisation von minderwertigen PET-Abfällen zu Basismonomeren von DMT und MEG, die Reinigung der Monomere sowie die Polymerisation zu neuwertigen Loop-PET-Harzen und Polyesterfasern. Die wichtigsten Parameter der Loop-Technologie, die einer Validierung unterzogen wurden, waren der Produktionsertrag, die Betriebsstabilität, die Qualität der gewonnenen Monomere sowie die Gesamtleistung der Produktionsanlage. Die Validierung im Rahmen der technischen Due-Diligence-Prüfung ergab, dass die Qualität der mit Hilfe der Loop-Technologie hergestellten PET-Harze und Polyesterfasern einem neuwertigen Produkt entspricht. Der von beiden Vertragsparteien unterzeichnete technische Due-Diligence-Bericht bestätigt Loops innovative Technologie.

MONTREAL, QUEBEC / ACCESSWIRE / 28. März 2023 / Loop Industries, Inc. (NASDAQ: LOOP) („Loop“), ein Unternehmen für saubere Technologien, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die Herstellung von 100% recyceltem Polyethylenterephthalat („PET“) und Polyesterfasern den Weg in eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft zu ebnen, und SK Geo Centric („SKGC“), eine Tochtergesellschaft des südkoreanischen Konzerns SK, haben heute den erfolgreichen Abschluss einer von SKGC durchgeführten technischen Due-Diligence-Prüfung und damit die Validierung der Technologie von Loop bekannt gegeben. Die technische Due-Diligence-Prüfung leitet die nächste Phase der langjährigen Partnerschaft zwischen Loop und SKGC ein, die darauf abzielt, Loops Technologie über die Errichtung von Infinite Loop-Produktionsanlagen im asiatischen Markt zu vermarkten.

Loop Industries und SK Geo Centric bestätigen den erfolgreichen Abschluss einer technischen Due-Diligence-Prüfung von Loops Technologie in dessen Produktionsanlage in Quebec, Kanada

