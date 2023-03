ManpowerGroup Befragung Fachkräftemangel / 86 Prozent der deutschen Unternehmen können Stellen nicht besetzen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Kenntnisse im Bereich IT & Datenverarbeitung werden besonders oft gesucht.

- Mangelnde Soft Skills: Arbeitgeber vermissen am häufigsten Resilienz &

Anpassungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit & Selbstdisziplin.

- Unternehmen reagieren mit höheren Löhnen und flexibleren Arbeitszeitmodellen.



Der Fachkräftemangel trifft die deutsche Wirtschaft immer stärker:

Branchenübergreifend klagen 86 Prozent der Unternehmen hierzulande über

Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen, kleine Unternehmen (10 bis 49

Mitarbeitende) haben dabei die größten Probleme. Zu diesen Ergebnissen kommt

eine aktuelle Zusatzbefragung zum Thema, die der Personaldienstleister

ManpowerGroup im Rahmen seines weltweit erhobenen Arbeitsmarktbarometers für das

2. Quartal 2023 durchgeführt hat. Die Umfrage zeigt, wie groß der Handlungsdruck

in deutschen Unternehmen ist, offene Stellen zu besetzen, und mit welchen

Maßnahmen sie für Jobaspiranten attraktiv sein wollen.





Während 41 Prozent der befragten deutschen Unternehmen dem Fachkräftemangel mitflexibleren Arbeitszeitmodellen (z.B. Teilzeit) begegnen wollen, gaben 33Prozent der Unternehmen an, mehr Flexibilität in Bezug auf den Arbeitsort(hybrides oder remotes Arbeiten) anbieten zu wollen. 35 Prozent der Arbeitgeberwollen die Löhne anheben, um Fachkräfte für das eigene Unternehmen zugewinnen."Der Fachkräftemangel, der sich durch alle Branchen zieht, bremst dieWachstumspläne von Unternehmen. Um dennoch wettbewerbsfähig zu sein, wird derZugang zu hochqualifizierten Fachkräften zu einem entscheidenden Faktor.Arbeitgeber müssen die von ihnen gesuchten Fachkräfte dort abholen, wo sie sichbefinden. Für die ManpowerGroup ist es zentral, ihre Mitarbeitenden mit einembreiten Angebot für die Arbeitswelt der Zukunft zu qualifizieren undumzuschulen. Investitionen in die Aus- und Weiterbildung und die Vorbereitungder Menschen auf die Arbeitsplätze von morgen waren noch nie so wichtig wieheute und sollten ganz oben auf der Agenda jedes Unternehmens stehen", sagtIwona Janas, Country Managerin der ManpowerGroup Deutschland.Unabhängig von den abgefragten Branchen und Regionen melden Personalentscheiderin Deutschland, dass Bewerber*innen mit Kenntnissen im Bereich IT &Datenverarbeitung am schwierigsten zu finden sind (28 Prozent der Nennungen),gefolgt von Fachkräften in den Bereichen Human Ressources (23 Prozent) undBetrieb & Logistik (19 Prozent). Auch Vertriebs- und Marketingspezialisten (17Prozent) sowie Mitarbeitende im Front Office und in der Kundenbetreuung (16Prozent) gehören zu den meistgesuchten Fachkräften.Weltweit geben 4 von 5 Arbeitgebern (77 Prozent) an, Schwierigkeiten bei der