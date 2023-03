Noch im Juni letzten Jahres markierte die Baywa-Aktie bislang ihren höchsten Stand um 74,60 Euro, anschließend ging das Papier in eine gesunde Konsolidierung über und fiel bis Mitte Oktober auf 44,00 Euro zurück. Seitdem hat sich eine untergeordnete Aufwärtstrendphase entwickelt, eine erste Kaufwelle reichte hierbei an 67,00 Euro heran. Seit dem allerdings konsolidiert Baywa schon wieder, diesmal aber in einem charttechnisch sehr interessanten Kursgebilde, einem Rounding-Bottom. Eine Auflösung könnte eine zweite neuerliche Kaufwelle vorbringen und die Anstiegsphase seit November letzten Jahres dementsprechend komplettieren.

Warten auf Long-Signale

Technisch kann erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 58,00 Euro der Ansatz für ein Long-Investment erfolgen, Kursgewinne an 61,20 und darüber schließlich die Novemberhochs bei 67,00 Euro könnten dann folgen. Die Ausdehnung der zweiten Welle könnte sogar an die Hochs aus 2022 bei 74,60 Euro auf mittelfristiger Ebene heranreichen. Vorsicht sollten Investoren dagegen unterhalb von 54,20 Euro walten lassen, dies würde nämlich Anzeichen auf eine Korrekturausdehnung auf 52,00 Euro in der Baywa-Aktie aussenden. Darunter wäre zweifelsfrei ein Rückgang sogar auf 48,00 Euro denkbar.