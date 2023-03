Immobilien-Aktien in Deutschland stürzen ab - ist es also wieder der Immobilienmarkt wie schon der Finanzkrise, der Notenbanken wie die Fed zur Senkung der Zinsen zwingt? Warum steht er Sektor unter Druck? Mit dem Anstieg der Zinsen erhöhen sich für Firmen in diesem Bereich die Finanzierungskosten und senken damit den zu erwartenden Cash-Flow, gleichzeitig fallen die Preise für Immobilien. Immer mehr in den Fokus geraten nun vor allem Gewerbe-Immobilien: die Kredite für diesen Sektor in den USA kommen vor allem von den ohnehin durch Einlagen-Abflüsse unter Druck stehenden Regionalbanken. Nun werden in den USA immer mehr Stimmen laut, die von der US-Notenbank Fed eine baldige Senkung der Zinsen erwarten. Aber kann die US-Notenbank das wirklich tun, solange die Inflation nicht deutlich fällt?

