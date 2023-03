Aramco erweitert seine Präsenz in China durch den Erwerb einer 10%igen Beteiligung an Rongsheng Petrochemical

Dhahran, Saudi-Arabien, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - - Der Deal umfasst die

Lieferung von 480.000 Barrel Rohöl pro Tag an den größten integrierten

Raffinerie- und Chemiekomplex in China



Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und

Chemieunternehmen, hat endgültige Vereinbarungen zum Erwerb einer 10%igen

Beteiligung an der in Shenzhen notierten Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.

("Rongsheng") für 24,6 Mrd. RMB (3,6 Mrd. USD zu aktuellen Wechselkursen)

getroffen. Mit dieser Transaktion würde das Unternehmen seine Präsenz in

nachgelagerten Märkten in China erheblich ausbauen.