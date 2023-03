RBC stuft KONE CORPORATION auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kone nach einer Investorenveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Dort habe der Aufzughersteller eine Stabilisierung der Geschäfte in China in diesem Jahr in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lage in den Regionen Europa und Nordamerika sei hingegen herausfordernd./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 14:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 14:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kone Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 46,06EUR gehandelt.