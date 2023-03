Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 07-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Marktüberblick

Uransektor vor Neubewertung: Ein gewaltiges Angebotsdefizit und der rasante Ausbau der Kernkraftflotte machen Uran zum Metall der Stunde

Die Kernkraft ist weltweit wieder auf dem Vormarsch. Nicht allein die aktuelle Energiekrise in Europa, inklusive Aussicht auf mögliche Blackouts, sondern vor allem der Blick auf die zukünftige Energieversorgung vieler Millionen Elektrofahrzeuge aus möglichst CO2-freien Quellen haben die Energiegewinnung mittels Kernspaltung zuletzt wieder ins Blickfeld von Politik und Gesellschaft gebracht, ja regelrecht salonfähig gemacht. Viele etablierte Kernkraftnationen wie China, Indien, Japan, Großbritannien, Frankreich und die USA arbeiten an einer Wiederinbetriebnahme, Laufzeitverlängerung oder dem Neubau von Kernreaktoren, die als einzige Energiequelle ständig auf einem gleich hohen Niveau emissionsfreien Strom liefern können. Weitere Nationen, die bis dato noch keine Kernkraftwerke besaßen, haben mit dem Bau neuer Anlagen begonnen. Wenngleich aktuell noch die bekannten, großen Atommeiler im Fokus stehen, werden es zukünftig weitaus kleinere Reaktoren – so genannte „Small Modular Reactors“, kurz: SMRs, die modular in Fabriken gefertigt und an nahezu jedem gewünschten Ort installiert werden können, sein, die für eine Nachfrageexplosion nach dem Rohstoff sorgen werden, der für die Energieerzeugung mittels Kernspaltung unerlässlich ist: Uran.

Wie die zu erwartende hohe Nachfrage(-steigerung) nach dem wichtigen Brennstoff Uran dabei gedeckt werden soll, steht noch in den Sternen. So stand zuletzt einem Angebot von etwa 140 Millionen Pfund Triuranoctoxid (U3O8), eine Nachfrage nach 190 Millionen Pfund U3O8 gegenüber. Die eklatante Unterversorgung mit Uran, zuzüglich weiterer Probleme beispielsweise der Tatsache, dass Russland gut 45% der weltweiten Uran-Förderung anreichert und nun für viele Länder als Lieferant ausfallen wird, eröffnet für interessierte Aktionäre exzellente Chancen, am Uranmarkt zu partizipieren.

Anfield Energy ist eine kanadische Uran-Vanadium-Entwicklungsgesellschaft, die anstrebt, ein Uran- und Vanadium-Produzent in den USA zu werden. Die kurzfristige Strategie konzentriert sich auf die fortgeschrittenen Uran- und Vanadiumprojekte in Utah und Colorado - Velvet Wood, West Slope und Slick Rock -, die von der eigenen Mühle Shootaring Canyon, einer von nur drei lizenzierten konventionellen Mühlen in den USA, unterstützt werden. Die längerfristige Produktionsstrategie umfasst den Erwerb ergänzender Aktiva mit dem Potenzial, zusätzliche Uran- und Vanadiumressourcen in die Mühle Shootaring Canyon einzuspeisen. Damit will das Unternehmen rasch eine Uran-Produktion von mindestens 1 Millionen Pfund U3O8 plus Vanadium pro Jahr etablieren.

Blue Sky Uranium ist eine kanadische Uran-Entwicklungs-Gesellschaft, welche mehrere große Uran-Projekte in den argentinischen Provinzen Rio Negro und Chubut besitzt, die sich aller Voraussicht nach relativ einfach im kostengünstigen Übertagebetrieb ausbeuten lassen können. Dadurch besitzt man einen enormen Kostenvorteil, der nicht nur einen rascheren Abbau, sondern auch hohe Margen verspricht. Ziel ist es, die argentinischen Kernkraftwerke mit Uran aus dem eigenen Land zu versorgen. Blue Sky Uranium konnte für eines von drei Teilprojekten bereits eine große Ressource nachweisen und eine positive Wirtschaftlichkeitsanalyse vorlegen.

Consolidated Uranium ist eine kanadische Explorations- und Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die diversifizierte Projektkonsolidierung von aussichtsreichen Uranprojekten weltweit fokussiert. Das Unternehmen akquiriert potenziell hochkarätige Projekte nach einem strikten Kriterienschema. Dazu gehört die geographische Lage, der Entwicklungsstand und die Art der Lagerstätte. Dabei fokussiert man sich besonders auf Projekte, die jeweils über beträchtliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Eigenschaften für die Entwicklung verfügen. Zudem müssen diese attraktive Entwicklungscharakteristika sowie gestaffelte und aufbauende Akquisitionsbedingungen erfüllen. So konnte man sich innerhalb kurzer Zeit ein Portfolio an mehreren Projekten mit hohem Potenzial zusammenstellen, die eine rasche Produktionsaufnahme ermöglichen.

Labrador Uranium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in der kanadischen Provinz Labrador, fokussiert. Das Unternehmen hat dort mehrere Projekte erworben, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen entdeckt wurden. Mittels maschinellen Lernens (ML) gelang es dem Unternehmen, zahlreiche, potenziell hochgradige Uran-Areale ausfindig zu machen, die aktuell näher nach entsprechenden Vorkommen untersucht werden.

Purepoint Uranium ist eine kanadische Bergbau-Explorations- und -Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Uran-Projekten im kanadischen Athabasca-Becken, der reichsten Uranregion der Welt, konzentriert. Das Unternehmen verfolgt dabei einen aggressiven, systematischen Ansatz zur Identifizierung von Schlüsselprojekten mit soliden Indikatoren und historischer Bedeutung im Basin. Das Ziel der Gesellschaft ist es, den Wert für die Stakeholder durch die Erschließung von Grundstücken mit klar definierten Zielen mit starkem, hochgradigem Uranpotenzial zu steigern. Das Führungsteam von Purepoint, das seit 2002 im Athabasca-Becken ansässig ist, besteht aus einer unabhängigen, hoch qualifizierten Gruppe von Experten, die über weitreichende Beziehungen zu den Provinzen und Behörden sowie über jahrzehntelange Erfahrung im Athabasca-Becken verfügen. Purepoint Uranium arbeitet mit zwei der größten Uranproduzenten der Welt, Cameco Corporation und Orano Resources Canada, zusammen.

Skyharbour Resources ist ein Uranexplorationsunternehmen, welches erstklassige Explorationsprojekte zu attraktiven Bewertungen erworben hat, die mit einer Gesamtfläche von über 400.000 Hektar im gesamten Athabasca-Becken liegen. Das Unternehmen besitzt 100% des Uranprojekts Moore, auf dem sich die hochgradige Zone Maverick befindet. Die Gesellschaft konzentriert sich zwar auf ihre Kernstrategie als entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, wendet aber vor allem auch das Prospektionsgeneratormodell an, um die Exploration bei ihren anderen Projekten im Basin voranzutreiben und zu finanzieren, und hat mehrere strategische Partner (unter anderem Orano Canada, Azincourt Energy, Valor Resources, Basin Uranium, Tisdale Clean Energy und Medaro Mining) ins Boot geholt, die immer wieder gute Explorationsfortschritte vermelden können.

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. In Südtexas und in Wyoming besitzt Uranium Energy Hub-and-Spoke-Betriebe, die eine Uranförderung binnen weniger Monate garantieren. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Kanada und Paraguay und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet. Kürzlich erhielt man den Zuschlag zur Lieferung von physischem Uran von bzw. an die US-Regierung.

Uranium Royalty Corp. ist eine kanadische Gesellschaft, die sich auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie physische Urangeschäfte, fokussiert. Damit ist Uranium Royalty das erste Unternehmen, das das erfolgreiche Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uran-Sektor anwendet. Das Portfolio umfasst Beteiligungen an mehr als 20 Entwicklungs-, fortgeschrittenen, genehmigten und bereits produzierenden Uranprojekten in mehreren Jurisdiktionen. Zum Portfolio gehört auch ein hoher Bestand an physischem Uran, welcher sofort monetarisiert werden könnte.

Aktie der Woche

Calibre Mining liefert sehr gute Produktionsergebnisse

Calibre Mining vermeldete kürzlich, dass der Abbau in seinem Tagebaubetrieb Pavon Central im Januar früher als geplant begonnen hat und im Februar durchschnittlich 1.000 Tonnen pro Tag mit durchschnittlich 7,39g/t Gold an die Mühle Libertad geliefert wurden. Pavon Central ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, da die überschüssige Verarbeitungskapazität der Mühle Libertad genutzt wird. Mit durchschnittlich 1.000 Tonnen pro Tag, die im Februar an Libertad geliefert wurden, wird Pavon Central einen bedeutenden Beitrag zum gehaltsabhängigen Produktionswachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus leisten.

News: Calibre liefert hochgradige Erze aus der Pavon Central Mine vor dem Zeitplan zur Libertad-Mühle mit durchschnittlich 1.000 Tonnen pro Tag mit 7,39 g/t Gold im Februar

Calibre Mining erweitert Panteon North Goldvererzung

Cakibre Mining konnte weiterhin die Ergebnisse der Step-out-Bohrungen entlang des VTEM-Goldkorridors Panteon innerhalb des Minenkomplexes Limon bekanntgeben. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 17,45 g/t Au über 4,1 Meter geschätzte wahre Breite, einschließlich 38,45 g/t Au über 1,8 Meter. Diese neuen Abschnitte belegen weiterhin das Potenzial der mehrere Kilometer langen Struktur, die durch die geophysikalische VTEM-Untersuchung 2022 identifiziert wurde. Die Bohrungen befinden sich mehr als 2 Kilometer nördlich von Panteon North, wo bisher zahlreiche Goldabschnitte mit Bonanza-Gehalt gefunden wurden. Die erste Reservenschätzung bei Panteon North trug positiv zur Erklärung der Mineralreserven des Unternehmens für 2022 bei und fügte den Mineralreserven von Nicaragua etwa 244.000 Unzen Gold hinzu.

News: Calibre setzt die Erweiterung der neuen hochgradigen Goldentdeckung bei Panteon North und entlang des mehrere Kilometer langen VTEM-Goldkorridors fort

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Millennial Potash von Fundamental Research

Das Analystenhaus Fundamental Research Corp. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Millennial Potash. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,25 CA$ aus.

Research-Report: Fundamental Research mit Kaufempfehlung für Millennial Potash und 1,25 CAD Kursziel

Unternehmensnews

Canada Nickel vermeldet gute Nickel-Rückgewinnung und Texmont-Akquisition

Canada Nickel konnte kürzlich robuste Nickelgewinne aus dem ersten metallurgischen Test einer Probe des Grundstücks Reid bekanntgeben. Bei diesem Test wurde dasselbe Mineralverarbeitungsschema verwendet, das auch für das Vorzeige-Nickelsulfidprojekt des Unternehmens Crawford entwickelt wurde. Das Reid-Projekt des Unternehmens befindet sich 16 Kilometer südwestlich von Crawford. Bei diesem ersten Test bei Reid wurde eine Nickelausbeute von insgesamt 63% erzielt und die Nickel-, Eisen- und Chromkonzentratgehalte waren erwartungsgemäß oder besser.

Außerdem hat das Unternehmen den bereits angekündigten Erwerb einer 100%igen Beteiligung am ehemals produzierenden Grundstück Texmont, das zwischen den unternehmenseigenen Grundstücken Deloro und Sothman südlich von Timmins, Ontario, liegt, abgeschlossen.

News: Canada Nickel demonstriert robuste Nickelrückgewinnung auf dem ultramafischen Nickelprojekt Reid und gibt den Abschluss der Akquisition von Texmont bekannt

Hannan Metals akquiriert neues Kupfer-Projekt

Hannan Metals gab jüngst bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit unabhängigen privaten Parteien abgeschlossen hat, die Hannan eine Option auf den Erwerb von bis zu 100% des Kupferporphyrprojekts Cerro Rolando einräumt, das sich im paläozänen metallogenen Gürtel 100 Kilometer nordwestlich von Calama in der Region 2 im Norden Chiles befindet. Das Projekt bietet einen kostengünstigen Einstieg und einen kurzen Zeitrahmen für Bohrungen, während das Unternehmen auf Bohrgenehmigungen für seine umfangreichen peruanischen Basiskupferprogramme in San Martin und Valiente wartet.

News: Hannan unterzeichnet Vertrag mit einer Option zum Erwerb von 100 % des Kupferporphyr-Projekts Cerro Rolando im metallogenen Gürtel des Paläozäns im Norden Chiles

Maple Gold Mines gibt Explorations-Update

Maple Gold Mines veröffentlichte vor Kurzem ein Update zu den laufenden Explorationsaktivitäten auf dem zu 100% kontrollierten Grundstück Eagle Mine. Das Unternehmen schließt derzeit eine Zusammenstellung aktueller und historischer Bohrdaten, neuer elektromagnetischer Leiterdaten im Bohrloch und der regionalen geophysikalischen Luftbilddaten ab, die das Unternehmen im Jahr 2022 erworben hat. Die Definition von Bohrzielen und die Erteilung von Genehmigungen für ein geplantes Nachfolge-Bohrprogramm mit einer Länge von ca. 5.000 Metern im Jahr 2023, das noch nicht erbohrte Zonen mit beträchtlichem Gehalts- und Volumenpotenzial erproben wird, wurden bereits eingeleitet. Das Unternehmen geht davon aus, die restlichen Untersuchungsergebnisse der abgeschlossenen Bohrungen bei Eagle im ersten Quartal 2023 zu erhalten und zu melden. Sobald die endgültigen Ergebnisse vorliegen, wird das Unternehmen sein 3D-Modell mit neuen Bohr- und geophysikalischen Daten aktualisieren, um neue Abschnitte und Ebenenpläne zu erstellen und zusätzliche vorrangige Ziele zu verfeinern. Der unmittelbare Schwerpunkt des Bohrprogramms 2023 wird auf potenziellen Erweiterungen der bekannten hochgradigen (>5 Gramm pro Tonne Gold)-Mineralisierung liegen.

News: Maple Gold liefert Explorations-Update und bereitet sich auf die nächste Bohrphase bei Eagle vor

Mawson Gold verkündet CEO-Rückzug

Mawson Gold gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Board of Directors den Rücktritt von Herrn Ivan Fairhall als Chief Executive Officer und Director des Unternehmens mit sofortiger Wirkung akzeptiert hat. Das Unternehmen gab außerdem die Ernennung von Noora Ahola zum Interims-CEO bekannt. Ahola kam 2014 als Umweltmanagerin zu Mawson und ist seit 2016 Umweltdirektorin des Unternehmens. 2020 wurde sie zur Geschäftsführerin der hundertprozentigen finnischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mawson Oy, ernannt. Die Fähigkeiten und die technische Erfahrung von Ahola waren für das Tagesgeschäft vor Ort in Finnland von großer Bedeutung. Durch die Zusammenarbeit mit dem Management und den technischen Teams des Unternehmens gewährleistet die Ernennung von Ahola zur Interims-CEO des Unternehmens eine minimale Unterbrechung des Betriebs und eine kontinuierliche Konzentration auf das langfristige Wachstum des Unternehmens und seiner Projekte.

News: Mawson gibt den Rücktritt von CEO und Direktor und die Ernennung eines Interims-CEO bekannt

Millennial Potash nimmt Änderungen am Management vor

Millennial Potash vermeldete vor kurzem, dass Dr. Mark D. Stauffer, Ph.D. und P.Ag. in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Dr. Stauffer ist ehemaliger Präsident des Potash and Phosphate Institute of Canada und ehemaliger Senior Vice President of International Programs am Potash and Phosphate Institute, dem heutigen International Plant Nutrition Institute. Er ist auch ehemaliger Direktor der Migao Corporation, eines in China ansässigen Spezialkaliproduzenten. Zu Dr. Stauffers Erfahrungen im Bergbau gehört auch seine Zeit als Vorsitzender von Allana Potash von 2010 bis 2015, wo er das Unternehmen erfolgreich durch die Explorations- und Machbarkeitsstufen seines Danakhil Potash Project in Äthiopien führte, was im Jahr 2015 mit dem Verkauf von Allana an Israel Chemicals Ltd. endete. Das Unternehmen konnte zudem das Ausscheiden von Luke Norman aus dem Board of Directors bekanntgeben.

News: Millennial Potash Corp. gibt die Ernennung von Dr. Mark Stauffer zum Direktor und den Rücktritt von Luke Norman bekannt

Trillium Gold Mines fusioniert mit Pacton Gold

Trillium Gold Mines und Pacton Gold Inc. gaben kürzlich bekannt, dass sie am 15. März 2023 ein Abkommen zum Zusammenschluss der beiden Unternehmen abgeschlossen haben, um eine führende Goldexplorationsgesellschaft und einen dominanten strategischen Landbesitzer mit 15 Projekten auf über 1.260 km2 im produktiven Bergbaurevier Red Lake in Nordontario zu schaffen. Gemäß den Bedingungen des Abkommens werden Trillium und Pacton zu Marktbedingungen fusionieren, wobei jeder Pacton-Stammaktionär berechtigt ist, 1,275 Stammaktien von Trillium im Austausch für jede Pacton-Stammaktie zu erhalten. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Trillium und Pacton 53 % bzw. 47 % des zusammengeführten Unternehmens besitzen.

News: Zusammenschluss von Trillium Gold und Pacton Gold zur Schaffung einer dominanten strategischen Landposition in Red Lake

Uranium Energy erhöht Ressourcen in Arizona und erhält Verstärkung im Managementteam

Uranium Energy gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts auf EDGAR eingereicht hat, in dem die Mineralressourcen für das unternehmenseigene Projekt Workman Creek in Arizona offengelegt werden. Dieses verfügt nun über abgeleitete Ressourcen von 4.459.000 Pfund eU3O8 mit 1.981.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,113% eU3O8. Die Bohrdaten von 446 Bohrlöchern wurden für die aktuelle Mineralressourcenschätzung verwendet. Zusammen mit dem Anderson-Projekt kontrolliert UEC nun mehr als 32 Millionen Pfund an gemessenen und angezeigten Ressourcen und etwa 4,5 Millionen Pfund an abgeleiteten Ressourcen in Arizona.

Weiterhin vermeldete Uranium Energy die Ernennung von Trecia Canty zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens. Canty verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, strategische Transaktionen, Corporate Governance, Compliance, Unternehmensrisiken und ESG und hat umfangreiche Erfahrungen in der Energiebranche, einschließlich Exploration und Produktion, öffentliche Versorgungsunternehmen, Pipelines und damit verbundene Geschäfte in den Vereinigten Staaten und Kanada. Canty ist derzeit Senior Vice President, General Counsel und Corporate Secretary sowie Mitglied des Executive Committee von PBF Energy Inc., einem Fortune-200-Unternehmen, das zu den größten unabhängigen Erdölraffinerien und Lieferanten von markenlosen Kraftstoffen, Heizöl, petrochemischen Rohstoffen, Schmierstoffen und anderen Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten gehört.

News: Uranium Energy Corp erhöht die Gesamtressourcen in Arizona mit der Einreichung einer Zusammenfassung des technischen Berichts S-K 1300 für das Projekt Workman Creek in Arizona

Vizsla Silver landet nächsten Volltreffer

Vizsla Silver gab kürzlich die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern bekannt, die auf die vor kurzem entdeckte Ader "La Luisa" zielten, die sich ~700 Meter westlich der Ader Napoleon auf dem zu 100% unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko befindet. Dabei landete das Unternehmen den nächsten Volltreffer und stieß unter anderem auf 4.227 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 2,30 Meter wahre Breite (2.699 g/t Silber, 24,99 g/t Gold, 0,22 % Blei und 0,65 % Zink), einschließlich 18.950 g/t AgEq über 0,47 mTW (11.502 g/t Silber, 120,50 g/t Gold, 0,82 % Blei und 2,63 % Zink). Die neuerlichen Ergebnisse erweitern den hochgradigen Fußabdruck bei La Luisa um ~150 Meter neigungsabwärts von dem zuvor gemeldeten Bohrloch NP-22-305.

News: Vizsla Silver erweitert hochgradige Mineralisierung bei La Luisa; durchschneidet 4.227 g/t AgEq auf 2,30 Metern

