KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zur Verbrenner-Diskussion

Die FDP hat mit ihren trotzigen Kapriolen viele der europäischen Partner wahlweise irritiert, genervt oder geärgert. Den größten Schaden aber richtete Olaf Scholz an, der den Blockadekurs des Juniorpartners wochenlang verteidigt und unterstützt hat. Mit seinem fehlenden Machtwort hat der Bundeskanzler auf EU-Ebene viel an Glaubwürdigkeit verspielt. Das Verbrennerdebakel hat weiteres Vertrauen in die deutsche Führung zerstört./kkü/DP/zb