Flughafen Hamburg stellt Bilanz 2022 vor - Verlust trotz Aufschwungs

HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz eines Aufschwungs im Luftverkehr nach der Corona-Pandemie hat der Flughafen Hamburg im vergangenen Jahr einen Verlust verbucht. Die Verkehrszahlen lagen nach Angaben des Airports gut 30 Prozent unter denen von 2019. Die Einzelheiten der Bilanz wollen Flughafenchef Michael Eggenschwiler und Geschäftsführer Christian Kunsch am Mittwoch (11.00 Uhr) vorstellen. Im Februar hatte Eggenschwiler erklärt, Deutschlands fünftgrößter Flughafen rechne in diesem Jahr mit rund 13,8 Millionen Passagieren. Das entspreche rund 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. 2022 waren 11,1 Millionen Passagiere gezählt worden.

Ein weiteres Thema der Pressekonferenz soll die "Klimastrategie Net Zero 2035" sein. Demnach will der Hamburger Flughafen in zwölf Jahren gänzlich auf den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid verzichten und eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur entwickeln. Die Flughafen Hamburg GmbH (FHG) ist zu 51 Prozent im Besitz der Hansestadt. 49 Prozent der Anteile hält der Flughafeninvestor AviAlliance GmbH (Düsseldorf)./bsp/DP/he