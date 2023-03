Minister beraten über Energiewende und Wasserstoffwirtschaft

MERSEBURG/LEUNA (dpa-AFX) - Die Energieminister von Bund und Ländern wollen von Mittwoch an in Merseburg (Saalekreis) über die Energiewende und des Ausbau der Wasserstoffwirtschaft beraten. Am Mittwochabend steht eine Besichtigung des Chemieparks in Leuna auf der Tagesordnung. Die Ergebnisse werden am Donnerstagnachmittag vorgestellt. Insgesamt sollen bei der Konferenz 17 Beschlussvorlagen beraten werden.

