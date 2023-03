Wirtschaft MIT warnt vor Steuererhöhungen in den Kommunen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, warnt mit Blick auf hohe Tarifforderungen vor einer Lohn-Preis-Spirale und Steuererhöhungen in den Kommunen. "Ich befürchte, dass Deutschland bei überzogenen Tarifabschlüssen in eine Lohn-Preis-Spirale gerät", sagte die CDU-Politikerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Hohe Abschlüsse bedingten höhere Preise. "Es gibt viele Kommunen, die inzwischen von Haushaltssperren betroffen sind." Bürger würden also die Tarifabschlüsse "bezahlen müssen".