Unternehmen wollen wieder mehr Personal einstellen

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat wieder etwas zugelegt. Das sogenannte "Beschäftigungsbarometer" des Münchner Info-Instituts stieg im März auf 99,9 Punkte, nach 99,4 Punkten im Februar, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde."Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr robust", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Insbesondere bei den Dienstleistern werden neue Mitarbeiter gesucht." In der Industrie konnte das "Beschäftigungsbarometer" nach einem kleinen Rückschlag im Vormonat wieder zulegen.Dennoch bleibt die große Dynamik auf dem Arbeitsmarkt branchenübergreifend noch aus. Energieintensive Branchen wie die Chemie sind dem Ifo-Institut zufolge weiterhin sehr zurückhaltend bei Neueinstellungen. Im Dienstleistungssektor wird unterdessen verstärkt eingestellt.Im Handel herrscht weiterhin Vorsicht beim Beschäftigungsaufbau. Dies sei auch auf die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zurückzuführen, so das Institut. Im Bauhauptgewerbe halten sich Einstellungs- und Entlassungspläne in etwa die Waage.