DAX zieht es erneut zum Widerstandslevel

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Nachdem wir erneut den Widerstand angelaufen waren, drehte das Momentum auf der Unterseite auf. Dennoch gab es keine neuen Wochentiefs, sodass der DAX insgesamt als stabil bezeichnet werden kann.

Auf die genauen Ereignisse und Trades gehe ich nun ausführlicher ein.

DAX testet erneut den Widerstandsbereich 15.250

Erneut gab es im DAX einen positiven Handelsstart. Er strebte die mittelfristige Widerstandszone an, die wir gestern in der Morgenanalyse am 28.03.2023 herausgearbeitet hatten (Rückblick):

20230328 DAX Endloskontrakt

Dort verweilte der Index kurz, um sich anschliessend wieder abzustoßen. Genau dies war nach der Eröffnung mit einem neuen GAP übrigens mein erstes Signal, was im Livetrading umgesetzt werden konnte:

Im weiteren Verlauf wurde das alte GAP, was zu vergangenem Donnerstag bestand und per Eröffnung übersprungen wurde, dann von der Oberseite aus geschlossen. Es gab bis zum Mittag weitere Abgaben, die sich dann im Handelsverlauf und mit einer positiven Tendenz einiger Dow Jones Werte wieder relativierten.

Dies führte im Handel am Ende zu einem kleinen Pluszeichen, wie die Daten der Börse Frankfurt aufzeigen:

2023-03-28 DAX Boerse Frankfurt

Unter Druck standen vor allem Technologiewerte wie eine Infineon, die angelehnt an die schwache Nasdaq in den USA und vor den Quartalszahlen der Micron Technology Abgaben verzeichneten.

Das Gesamtbild des DAX hat sich damit nicht verändert:

20230328 XETRA DAX mittelfristig

Was zeigte die Wall Street an Impulsen?

Blick auf die Wall Street am Dienstag

Erneut litten die Bankenwerte gestern, nachdem sie an einigen positiven Tagen eine Gegenbewegung zeigten. Doch vor allem Walgreens Boots Alliance stand im Fokus und damit der Bereich defensiver Aktien. Das Unternehmen kann die Analystenerwartungen übertreffen und positiv nach vorn schauen:

2023-03-29 Walgreens

Das brachte auch zur Eröffnung an der Wall Street meine erste Tradingidee in Richtung des neuen GAPs auf die Agenda, die Du hier als Ausführung siehst:

2023-03-28 Dow Jones Trade

Schwach war hingegen wieder der Technologiebereich. Im Nasdaq gab es vornehmlich bei den Chipwerten zunächst Minuszeichen, die auch zum Handelsende hin nicht mehr aufgeholt wurden. Auch wenn es in der zweiten Handelshälfte eine Art Aufholjagd gab, stand am Ende ein Minus bei allen US-Indizes auf dem Kurszettel:

2023-03-28 Wall Street Schluss

Die Stimmung im Fear and Greed Index blieb unverändert:

Fear and Greed Index am 2023-03-28

Was ist daraus für den heutigen Tag abzuleiten?

DAX-Ideen am Mittwoch 29.03.2023

Das Anlaufen des Widerstands am Dienstag hat diese Zone noch einmal gestärkt:

20230328 XETRA DAX Widerstand

Hier könnte heute ein erneuter Test anstehen.

Das größere GAP zu Freitag auf der Unterseite ist weiterhin im Chartbild vorhanden, die gestrige Kurslücke wurde geschlossen. Es stellt sich hier die Frage, ob wir mit dem Rücklauf nun bereits einen weiteren kleinen Boden ausgebildet haben:

20230328 XETRA DAX Support

Mit der erneuten Aufwärtstendenz aus der Nachbörse, die in der heutigen Vorbörse gehalten werden kann, stellt sich ein gleicher Ausgangspunkt wie am Dienstag dar:

20230329 DAX Vorboerse

Starte gern mit mir gleich in den Handelstag - weitere Informationen und die Termine des Tages folgen hier.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Termine für den Mittwoch

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche findest Du hier. Auf zwei Unternehmen von gestern gehen wir später im Livetradingroom näher ein:

20230325 Earnings Aktien Woche

Im Wirtschaftskalender steht gleich am Morgen das Gfk Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Um 13.00 Uhr blicken wir auf die MBA Hypothekenanträge aus den USA und 16.00 Uhr auf die Schwebenden Hausverkäufe.

Die Zusammenfassung aller Tagestermine findest Du hier als Tabelle:

2023-03-29 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

