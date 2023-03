Dr. Reuter Investor Relations - De.mem will Wasserfilter in US-Haushalte bringen

Firmenchef Andreas Kröll will zusammen mit seinem Team De.mem als führenden Anbieter für dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen und Membrantechnologie positionieren. Er sieht zahlreiche Vorteile, die sein Unternehmen gegenüber den Mitbewerbern hat.

Forschung und Entwicklung im Fokus

De.mem ist in zahlreichen Ländern aktiv. Am Standort Singapur befindet sich nicht nur die Keimzelle des Unternehmens, sondern auch die Triebfeder. Denn hier werden die Hohlfasermembranen entwickelt und hergestellt, die das Herzstück jeder Filteranlage sind.

Durch die poröse Strukturen in den Membranen wird das Wasser gefiltert. Das passiert in herkömmlichen Filteranlagen mit einem hohen Druck, der sehr in der Anwendung sehr viel Energie verbraucht. Mit der Technologie von De.mem können die Filteranlagen mit deutlich weniger Druck und damit energie- und kostensparender betrieben werden. Hier sieht das Unternehmen einen seiner großen Vorteile gegenüber den Wettbewerbern. „Unsere Hohlfasermembranen können mit nur rund 2 bar Wasserdruck betrieben werden und so für bestimmte Anwendungen Membranen ersetzen, die nur mit deutlich höherem Druck funktionieren“, erklärt Firmenchef Andreas Kröll. Ein Wasserdruck von etwa 2 bar entspreche dem Druck in normalen Wasserleitungen.

Die verschiedenen Hohlfasern haben Öffnungen im Mikro-, Ultra- und Nanobereich. Damit können nicht nur kleinste Partikel wie Pollen oder Kohlenstaub aus dem Wasser gefiltert werden, sondern sogar Bakterien oder Viren. Das ist bei der Trinkwasseraufbereitung besonders wichtig. De.mem hat insbesondere im Hinblick auf anstehende Produktzertifizierungen in diesem Jahr viel vor.

Neues Produkt als Meilenstein

Mit Hilfe der Veredelung einer Standard-Polymermembran mit Graphenoxid soll das Wasser noch besser durch den Filter geleitet werden. Das soll wiederum den Durchfluss erhöhen und mehr Kapazität zulassen, was den Kunden Kostenvorteile bringen soll, oder die Filter kompakter macht.