FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein positiver Start für den Dax ab. Im Fokus bleiben Banken- und Konjunktursorgen, die zuletzt wieder etwas nachließen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 15 218 Zähler. Mit ähnlichen Kursgewinnen wird auch der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone erwartet.

Nach dem freundlichen Wochenauftakt war der Erholung am Vortag zunächst die Luft ausgegangen. Der Dax hatte sich mit einem kleinen Plus aus dem Handel verabschiedet. Nun aber könnte der Leitindex wieder der kurzfristig relevanten 21-Tage-Durchschnittslinie bei 15 234 Punkten näher kommen.