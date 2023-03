DAX: Märkte zwischen Bankenkrise & Rezession – Ist heute ein Warten auf morgen?

Nach einem starken Wochenstart durch die Übernahme der Silicon Valley Bank (SVB) durch die US-Bank First Citizens hat die Wall Street am Dienstag leicht im Minus geschlossen. So schloss der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent tiefer auf 32.394 Punkten. Der Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 11.716 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 notierte zum Handelsschluss 0,2 Prozent tiefer.

Marktteilnehmer begründeten die Verluste mit steigenden Renditen bei den US-Staatsanleihen. Diese hätten den Technologiewerten zugesetzt. Zudem verwiesen sie auf Äußerungen des Chefs der Fed-Bankenaufsicht, Michael Barr, vor dem US-Senat in Washington.