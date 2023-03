Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 15.419PKT gehandelt.

Laut der Commerzbank richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes nun wieder stärker auf die Wirtschaft und die Preisstabilität. Experten rechnen damit, dass sich die Inflation in Deutschland auf ihrem hohen Niveau weiterhin abschwächt. Im Schnitt rechnen Ökonomen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,3 Prozent

Angesichts nachlassender Sorgen über den Bankensektor hatte der Dax einen starken Vortag auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Wochen beendet. Unter den meistbeachteten Indikatorlinien hat der Leitindex mittlerweile auch den 50-Tage-Durchschnitt wieder übertroffen. Banken, Immobilien- und Tech-Werte prägten später auch in New York die Erholung.

Die Anleger zeigen sich am Donnerstag bei deutschen Aktien vor Verbraucherpreisdaten durchaus mutig. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,25 Prozent höher auf 15 368 Punkte. Am Nachmittag gibt es dann Inflationszahlen aus Deutschland für den März. Im Nebenwerte-Bereich gilt es außerdem zahlreiche Geschäftsberichte zu verarbeiten.

Die Erholungsrallye am deutschen Aktienmarkt könnte sich fortsetzen. Am Nachmittag werden Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. Volkswirte rechnen mit einer Verlangsamung des Verbraucherpreisanstiegs. DAX-Erholung?

Deutscher Leitindex DAX: Geht die Erholungsrallye weiter? Inflationszahlen am Nachmittag!

