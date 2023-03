BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst William Woods traut allen drei großen Essenslieferanten 2023 und in den kommenden Jahren starke Profitabilität zu. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Delivery Hero bleibt sein Favorit, gefolgt von Deliveroo und Just Eat Takeaway./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 08:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 30,30EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m