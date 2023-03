Wirtschaft Dax startet mit Gewinnen - Inflationsdaten im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit 15.210 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Vortagesschluss.



Die größten Gewinne konnten am Morgen Aktien von Infineon, der Deutschen Bank und Siemens verbuchen. Die größten Verluste hatten die Papiere von Mercedes-Benz und Vonovia zu beklagen. Die Veröffentlichung der Inflationsdaten für den Monat März wirft bereits ihren Schatten voraus.