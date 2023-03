Wer "lügt" oder wer irrt sich: die Fed mit ihrer Aussage, die Zinsen in diesem Jahr nicht zu senken - oder Aktien, die von baldigen Senkungen der Zinsen ausgehen und einen Pivot der US-Notenbank erwarten. Wie erleben derzeit eine extrem Spaltung: Die Volatilität bei Anleihen ist nach wie vor extrem hoch, während die Volatilität bei Aktien (gemessen am VIX) deutlich fällt - das ist die größte jemals verzeichnete Differenz zwischen Aktien und Anleihen bei der Volatilität. Nun gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: entweder die Volatilität bei Anleihen fällt, oder die Volatilität bei Aktien steigt. Dauert die Beruhigung in Sachen Bankenkrise an? Am Freitag kommen die neuen Inflations-Daten für die USA (PCE Verbraucherpreise) als nächster großer Market Mover..

Hinweise aus Video:

1. Bankenkrise – Bank Run? Entwarnung für Deutschland?

2. Deka-Immobilien will Preiseinbruch am Immobilienmarkt nutzen

Das Video "Aktien, Anleihen, Zinsen, Fed: Wer lügt?" sehen Sie hier..