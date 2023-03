GOAT Industries erwirbt Bergbauclaims neben den Projekten von Patriot Battery Metals und Li-FT Power in James Bay (Quebec)

Dr. Stewart A. Jackson, P.Geo., ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

GOAT Industries schloss vor Kurzem den Erwerb des Konzessionsgebiets Lacana-Doran ab, das sich über eine Fläche von 1.925 Hektar erstreckt und westlich von Aguanish, 100 Kilometer östlich von Havre-Saint-Pierre und 320 Kilometer östlich von Sept-Iles in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Konzessionsgebiet Lacana-Doran war Gegenstand umfangreicher historischer Arbeiten, die durch technische Berichte unterstützt werden. Diese Berichte wurden jedoch vor Einführung der aktuellen Bestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. GOAT vertritt die Auffassung, dass es anhand moderner Explorationsmethoden in Verbindung mit verbesserten Technologien einen zusätzlichen Wert erschließen können wird.

Nach dem Erwerb dieser Claims zählt das Portfolio von GOAT Industries nun mehr als 40 kartierte Lithiumvorkommen in Quebec. Dazu gehören sowohl Mineralexplorationsclaims mit historischen Lithiumwerten als auch Claims in der Nähe von Explorationsunternehmen wie Patriot Battery Metals.

Vancouver, British Columbia – 29. März 2023 / IRW-Press / - GOAT Industries Ltd., (das „Unternehmen“ oder „GOAT“) (CSE: GOAT) hat über Quebec Gestim Online Staking vier zusätzliche Claims erworben, die an die Projekte von Li-FT Power Ltd. und Patriot Battery Metals Inc. grenzen.

