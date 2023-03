Allrise verbessert seine Gerichtssaal-Animationen mit der Motion-Capture-Technik von Movella

HENDERSON, NV / ACCESSWIRE / 29. März 2023 / Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) („Movella“), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analytik, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen, stellt seine Motion-Capture-Technik dem Spezialisten für gerichtsmedizinische Animation, Allrise, zur Erstellung von faktenbasierten 3D-Nachstellungen von Gerichtsprozessen bereit.

Rechtsstreitigkeiten umfassen komplexe Informationen, die für Geschworene oder Richter oft schwer zu verstehen sind. Allrise erstellt umfassende 3D-Animationen, Simulationen und Anschauungsmaterial, um die Anwälte dabei zu unterstützen, ihren Fall überzeugender darzulegen. Rechtsanwälte verwenden grafisches Material, um Informationen zu klären, Argumente effizienter darzustellen und es dem Gericht zu ermöglichen, seine Schlussfolgerungen zu ziehen. Da Charakter-Animationen mittlerweile ein entscheidender Aspekt dieser Leistungen sind, kann Allrise durch den Einsatz der Motion-Capture-Technik Xsens von Movella genaue und detaillierte 3D-Animationen erstellen.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Movella sind wir in der Lage, unsere Fähigkeit, komplexe Informationen anhand von äußerst hochwertigen Motion-Capture-Daten zur Unterfütterung unseres Bildmaterials zu präsentieren, weiter verbessern“, sagte Samir Lyons, der Lead Forensic Animator von Allrise. „Das Endergebnis ist ein höheres Maß an Verständnis und Verbindlichkeit bei der Gerichtsverhandlung, was letztlich zu erfolgreicheren Ergebnissen für unsere Kunden führt.“

Genauigkeit und Spezifizität sind bei einer Gerichtsverhandlung von entscheidender Bedeutung. Durch den Einsatz der Motion-Capture-Systeme Xsens kann Allrise Motion-Capture-Anzüge bei realen Personen verwenden, um ganze Situationen nachzustellen. Durch die häufige Zusammenarbeit mit Klägern, Beklagten und Zeugen, die an einem Prozess beteiligt sind, erfasst Allrise Bewegungen, einschließlich Fehltritten, Unfällen oder Stürzen, und integriert diese Daten mit einem beispiellosen Grad an Realismus in seine Animationen.

„Wir sind außerordentlich erfreut, mit Allrise zusammenzuarbeiten und ein so entscheidender Teil seiner Zielsetzung zu sein, die detailliertesten Gerichtssaal-Animationen zu erstellen, die es gibt“, meinte CJ Hoogsteen, der VP Sales & Marketing von Movella. „Durch unsere hochwertigen Motion-Tracking-Services können wir Allrise dabei unterstützen, Rechtsanwälte mit den Tools zu befähigen, die sie für eine effiziente Darstellung ihres Falls gegenüber den Geschworenen benötigen, und einen neuen Standard für die rechtliche Interessenvertretung setzen.“