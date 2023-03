Öffentliche Schulden steigen Ende 2022 auf neuen Höchststand von rund 2,37 Billionen Euro / Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts um 2,0 % höher als zum Jahresende 2021

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)

war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2022 mit 2 367,3 Milliarden

Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen

Ergebnissen mitteilt, stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem

Jahresende 2021 um 2,0 % oder 46,1 Milliarden Euro und erreichte damit einen

neuen Höchststand. Gegenüber dem Ende des 3. Quartals 2022 nahm die Verschuldung

um 1,8 % oder 41,9 Milliarden Euro zu. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug 28 155

Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige

inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In-

und Ausland.



Schulden des Bundes steigen um 4,6 % gegenüber dem Jahresende 2021





Die Schulden des Bundes stiegen zum Jahresende 2022 gegenüber dem Jahresende2021 um 4,6 % beziehungsweise 71,9 Milliarden Euro auf 1 620,4 Milliarden Euro.Dies ist vor allem auf den weiterhin erhöhten Finanzierungsbedarf infolge derPandemiesituation der vergangenen Jahre und der aktuellen Energiekrisezurückzuführen. Gegenüber dem 3. Quartal 2022 stieg die Verschuldung des Bundesum 2,9 % oder 46,1 Milliarden Euro.Der Großteil des Schuldenanstiegs betraf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds(WSF), der im Jahr 2020 errichtet wurde, um den wirtschaftlichen Auswirkungender Corona-Pandemie entgegenzuwirken (WSF-Corona). Im Jahr 2022 wurde der Zweckdes WSF um die Abfederung der Folgen der Energiekrise erweitert (WSF-Energie).Ende 2022 war der WSF-Corona mit 52,4 Milliarden Euro verschuldet, derSchuldenanstieg gegenüber dem Jahresende 2021 betrug 37,5 % oder 14,3 MilliardenEuro. Der WSF-Energie wies am Ende des 4. Quartal 2022 das erste Mal Schulden inHöhe von 30,2 Milliarden Euro nach. Das neugegründete Sondervermögen Bundeswehrwurde mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 100 Milliarden Euro ausgestattet,die im Jahr 2022 jedoch noch nicht in Anspruch genommen wurde.Schulden der Länder sinken um 31,7 Milliarden EuroDie Länder waren zum Jahresende 2022 mit 606,8 Milliarden Euro verschuldet, daswaren 5,0 % oder 31,7 Milliarden Euro weniger als zum Jahresende 2021. Auchgegenüber dem 3. Quartal 2022 verzeichneten die Länder einen Schuldenrückgang um1,2 % oder 7,3 Milliarden Euro.Mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt konnten im Jahr 2022 alle Länder ihre Schuldengegenüber dem Jahresende 2021 verringern. In Sachsen-Anhalt stiegen die Schuldenum 4,7 %. Wesentlicher Grund hierfür waren höhere Wertpapier-Emissionen zurSicherung günstiger Zinskonditionen im Vorfeld erwarteter Zinserhöhungen am