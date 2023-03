WIESBADEN (ots) - Knapp 1,4 Millionen Frauen und 482 000 Männer in Deutschland

haben im Jahr 2022 Elterngeld erhalten. Mit insgesamt gut 1,8 Millionen

Bezieherinnen und Beziehern waren dies rund 22 700 Personen oder 1,2 % weniger

als im Jahr 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat

sich die Zahl der Männer mit Elterngeldbezug im Vorjahresvergleich um 10 000

oder 2,1 % erhöht. Dagegen ging die Zahl der leistungsbeziehenden Frauen um 32

800 oder 2,3 % zurück. Dadurch stieg der Anteil der männlichen Bezieher an allen

Elterngeldbezügen (Väteranteil) im Jahr 2022 auf 26,1 % (2021: 25,3 %). Der

kontinuierliche Anstieg des Väteranteils hat sich damit fortgesetzt. Im Jahr

2015 hatte er noch bei 20,9 % gelegen.



Der Väteranteil gibt den Anteil der männlichen Bezieher an allen

Elterngeldbezügen an. Er würde also genau 50 % betragen, wenn bei allen Kindern

sowohl der Vater als auch die Mutter gleichermaßen Elterngeld beziehen würde.





Väteranteil in Sachsen am höchsten, im Saarland am niedrigstenSpitzenreiter im Bundesländervergleich mit einem Väteranteil von 30,2 % im Jahr2022 war - wie im Vorjahr - Sachsen, gefolgt von Thüringen (28,4 %), Bayern(28,3 %) und Baden-Württemberg (28,3 %). Am niedrigsten lag der Väteranteil 2022- ebenfalls wie im Vorjahr - im Saarland (20,8 %)38,7 % der berechtigten Frauen und 16,1 % der Männer wählten Elterngeld Plus606 000 Bezieherinnen und Bezieher von Elterngeld planten im Jahr 2022 dieInanspruchnahme von Elterngeld Plus, und zwar 38,7 % der berechtigten Mütter und16,1 % der Väter. Seit seiner Einführung wird das Elterngeld Plus somit immerstärker nachgefragt. Zum Vergleich: 2016, im ersten Jahr nach seiner Einführung,bezogen 20,1 % der Mütter und 8,2 % der Väter Elterngeld Plus. Zwar fällt dasElterngeld Plus in der Regel monatlich niedriger aus als das sogenannteBasiselterngeld, wird dafür aber länger gezahlt. Der prozentuale Anteil derEmpfängerinnen und Empfänger von Elterngeld, die bei ihrem Elterngeldbezugzumindest anteilig auch Elterngeld Plus einplanten, betrug im Jahr 2022insgesamt 32,8 % (2021: 31,4 %).Nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei dergeplanten BezugsdauerDie durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezugs lag bei den Frauen imJahr 2022 - wie schon im Vorjahr - bei 14,6 Monaten (2020: 14,5 Monate; 2019:14,3 Monate). Die von Männern angestrebte Bezugsdauer war mit durchschnittlich3,6 Monaten dagegen deutlich kürzer und hat sich im Vergleich zu den vergangenenJahren sogar leicht verringert (2019 bis 2021: 3,7 Monate).Weitere Informationen:Diese und weitere Ergebnisse zum Elterngeld für das Jahr 2022 sowie für das 4.Quartal 2022 sind auf der Themenseite Eltern- und Kindergeld verfügbar.Umfangreiches Datenmaterial zur Elterngeldstatistik ist zudem in der DatenbankGENESIS-Online unter dem Suchwort "Elterngeld" verfügbar. Daten zumJahresergebnis 2022 finden Sie in den Tabellen 22922-0101 bis 22922-0125,darunter auch Quartalsergebnisse sowie Elterngelddaten auf Kreisebene.