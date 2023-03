Banken – KRE-ETF stürzt um 32,34 % ab

Der SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSE ARCA: KRE) wurde vom globalen Stress im Bankensektor eingeholt, was zu einem weltweiten Einbruch der Bankaktien führte. Der KRE verlor 32,32 % seines bisherigen Jahreshochs, nachdem der Markt durch eine risikoarme Stimmung in Mitleidenschaft gezogen wurde.

An der Spitze der Krise im Bankensektor stand die Silicon Valley Bank (SVB), die einen Verlust von 3 Mrd. USD aus einem 21 Mrd. USD schweren Rentenportfolio bekannt gab. Der Verlust löste im Bankensektor Erschütterungen aus, da die Anleger versuchten, ihr Geld abzuheben, um sich vor Verlusten zu schützen. Die Anlagen bei kleinen Banken fielen in der Woche zum 15. März um 119 Mrd. USD auf 5,46 Billionen USD. Der Einlagenrückgang ist doppelt so hoch wie der vorherige größte Einbruch. Neben dem Verfall der Bankeinlagen stürzten auch die Aktien der Banken ab, da die Anleger sich ebenfalls vor Verlusten schützen wollten.

