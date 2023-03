Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT -MEDICAL RECRUITING. Die Personalberatungsagentur unterstützt Kliniken,Reha-Zentren sowie medizinische Versorgungszentren dabei, qualifiziertesPersonal zu generieren. Gleichzeitig tragen ein eigenes Beratungsangebot undeine exklusive Auswahl an Arbeitgebern dazu bei, dass Bewerber eine Stellefinden, mit der sie langfristig zufrieden sind.Für Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungspersonal wird es immer schwieriger, inEigenregie einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Zwar haben sie theoretischdie Qual der Wahl, in der Praxis ist ein Jobwechsel aber mit erheblichem Aufwandverbunden. "Wer heutzutage selbst nach einem Job sucht, muss eine Vielzahl anKanälen im Auge behalten und schlimmstenfalls mehrere Bewerbungsprozessedurchlaufen - zumal die besten Stellen nicht immer öffentlich ausgeschriebenwerden", erklärt Dirk Bachmann von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Daviele Fachkräfte aber bereits im Dauerstress sind, wollen sie sich dies nichtzusätzlich zumuten - sie befinden sich in einem Dilemma. Eine mögliche Lösungdafür bieten Personalberatungsagenturen wie FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING. Diese kümmern sich darum, Fachkräfte mit passenden Arbeitgebernzusammenzubringen - ganz gleich, ob es sich dabei um Assistenzarztstellen,Pflegejobs, Honorararzt Stellenangebote oder andere Jobs im Gesundheitsbereichhandelt. Erfahren Sie im Folgenden, welche fünf Gründe außerdem dafür sprechen,sich von einer Personalagentur vermitteln zu lassen.1. Für jeden Bewerber die passende StelleDie passende Stelle für sich zu finden, erweist sich nicht nur aus zeitlichenGründen als mitunter große Herausfordern. So müssen sie jegliche Stellenportaledurchforsten und sich stetig um neue vakante Stellen bemühen. EinePersonalberatungsagentur hingegen hat nicht nur den gesamten Markt im Blick undverfügt über weitreichende Branchenkenntnisse, sie weiß zudem meist von vakantenStellen, bevor diese überhaupt ausgeschrieben werden. Zudem erhält sie durch denstetigen Kontakt zu den entsprechenden Unternehmen Insights, die Bewerbern meistverwehrt bleiben. Die Experten wissen damit um den Arbeitsalltag, die Werte undVorteile des Arbeitgebers sowie um die Qualifikationen, Wünsche undVorstellungen der Bewerber - auch hinsichtlich Gehalt, Region undAnstellungsverhältnis - und können sie so in exakt auf sie zugeschnitteneStellen vermitteln.2. Geringer Aufwand auf BewerberseiteDer Aufwand hält sich auf Bewerberseite damit sehr in Grenzen. Schließlich wirddie bereits angesprochene Suche vakanter Stellen komplett von der