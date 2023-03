Dreht sich die Wirtschaft im Kreis oder ist sie am Weg zur Kreislaufwirtschaft?

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Grüne Ideen schreiben schwarze Zahlen: Experten diskutieren aufEinladung der Charlotte Fresenius Privatuniversität über Alternativen zurRecycling-Lüge und zu Greenwashing. Wertewandel der Menschen und neuesGlücksempfinden sind die Basis für nachhaltige Konsumentscheidungen.Kreislaufwirtschaft zählt zu den Eckpfeilern der Nachhaltigkeitsstrategien derEuropäischen Union. Ob es sich dabei um eine reine Hoffnung oder einerealistische Chance handelt, die das Verhalten der Menschen nachhaltig verändernwird, diskutierten auf Einladung der Charlotte Fresenius Privatuniversität Wienmit Gründungskanzler Bernhard Sams am Dienstagabend im Impact Hub ViennaReinhard Backhausen (Textile & Circular Consulting), Axel Dick (QualityAustria), Petra Engeler-Walch (Maco), Luise Fischer (Sustainable Cities), KarinHuber-Haim (Circular Economy Forum Austria) und Gründungsrektor Martin Kreeb(Charlotte Fresenius Privatuniversität Wien). Dokumentationen wie "DieRecycling-Lüge" des Norddeutschen Rundfunks bringen die Diskussion in Gang undzeigen, wie sehr Greenwashing das Nachhaltigkeitsengagement großer Firmendominiert. Ein Hintergrund dazu: die Wiederverwertung ist häufigkostenintensiver als die Neuproduktion. Eine Folge: 92 Milliarden Tonnen Abfallwerden sich auf 162 Milliarden Tonnen im Jahr 2060 erhöhen, während maximal 50Milliarden Tonnen bewältigbar wären. Derzeit liegt der Materialabdruck desÖsterreichers bei 33 Tonnen jährlich. Um die Nachhaltigkeitsziele derEuropäischen Union zu erreichen, muss dieser auf fünf Prozent reduziert werden.Party der Wegwerfgesellschaft"Wir haben in den letzten Jahrzehnten mit Billigprodukten die große Party derWegwerfgesellschaft gefeiert", bilanziert Sams. "Die Differenzierung zwischenHaben und Sein geht dem Ende des Konsumwahnsinns voraus. Die Sozialisierung derZukunft verlangt nach neuen Statussymbolen im gesellschaftlichen Konsens."Er warnt davor, Verzicht zu predigen, erkennt aber eine Schizophrenie derGegenwart durch die Werbeindustrie, die tradierte Bilder von Glück und Wohlstandprojiziert. Gegen die buddhistische Verzichtsökonomie spricht sich auch Kreebaus und regt einen fundamentalen Wertewandel an. Der Paradigmenwechsel muss beiden Konsumenten ausgelöst werden, die letztlich die Kaufentscheidung treffen."Vom Raubbau müssen wir zur Bioökonomie kommen und uns ein Vorbild an denProzessen der Natur nehmen", bekräftigt Kreeb und ergänzt: "Die Schmerzen sindnoch nicht groß genug, damit der Kompensationskonsum der Glücksökonomie weicht."Recycling ist teuer"Kreislaufwirtschaft ist mehr als Recycling. Es ist der letzte Kreislauf, der in