Emissionen reduzieren Nestlé Deutschland setzt auf Strom aus regenerativer Energie - Mission Klimamilch (Teil 5)

Frankfurt am Main (ots) - Den Energie- und CO2e-Verbrauch Schritt für Schritt

senken: Bereits jetzt stammen 63 Prozent des Gesamtstrombezugs für alle

Nestlé-Standorte in Deutschland aus erneuerbarer Energie. Ziel ist, 100% Strom

aus erneuerbarer Energie in den Werken bis 2025 zu erreichen. Strombezug aus

regenerativer Energie spielt auch für die Klima-Milchfarm in Nordhessen, die

gemeinsam mit weiteren Partner:innen 2021 startete, eine wichtige Rolle.

Mithilfe von beispielsweise Photovoltaikanlagen und einer geplanten Biogasanlage

soll der Milchviehbetrieb in einer dreijährigen Projektphase auf rechnerisch

möglichst Netto-Null-Emissionen gebracht werden.



Nestlé Deutschland stellt Werke auf Strom aus erneuerbaren Energien um