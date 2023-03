Die Banken-Kuh ist mal wieder vom Eis, aber für wie lange? 

Und tatsächlich, der Blick auf die Märkte, speziell Banken, zeigt, dass der Kelch des Crashs unseres Finanzsystems noch einmal an uns vorübergeht. Aber immer nur Symptome kurieren, reicht nicht aus. Wann geht man an die Ursachen, die viel tiefer liegen? Was nutzt es, die Kuh vom Eis zu holen, wenn sie immer wieder auf das Eis zurückläuft?

Ist Regulierung die Lösung?

Jetzt kommt von einigen „weisen“ Finanzexperten wieder reflexartig der Vorschlag, Banken noch mehr zu regulieren. Vor allem in den USA bestehen offensichtlich Lücken.

Im Euroraum dagegen wurden die Banken eng an die Leine genommen. Unsere Institute haben lange, schmerzhafte, aber eben auch erfolgreiche Regulierungs- und Sanierungsmaßnahmen hinter sich. Sie brauchen aber auch Freilauf, denn ihre Aufgabe ist es, Risiken zu übernehmen. Wenn Kredite nur noch gegen 100-prozentige Sicherheiten vergeben werden können, kann zwar keine Bank mehr in die Insolvenz gehen. Dafür gehen aber Wirtschaftswachstum und Wohlstand todsicher ein wie eine Kuh an BSE.

Insgesamt leistet sich die Bankenbranche einen massiven Widerspruch. Da die Institute international eng vernetzt und bei Krisen hoch ansteckungsgefährdet sind, müssten sie nicht lokal, sondern weltweit streng und vor allem einheitlich beaufsichtigt werden. An eine Lex World Banking ist aber nicht zu denken. Moral und Sitte bei uns steht die Happy Hour in den USA entgegen.

Bei der Regulierung haben wir es mit der Quadratur des Kreises zu tun.

Das unterschätze Risiko von Staatsanleihen

Aktuell geht die Gefahr für Banken nicht wie in der Finanzkrise von hochtoxischen Glücksritter-Papieren aus, die so wertlos waren wie Kuhdung für die Parfümindustrie. Bemerkenswerterweise stehen heute Staatspapiere im Fokus, obwohl sie doch als risikolos, sozusagen heilige Kühe gelten.