Die Regierung der Präfektur Chiba empfiehlt einzigartige Orte zum Betrachten der Kirschblüte rund um den internationalen Flughafen Narita

CHIBA, Japan, 29. März 2023 /PRNewswire/ -- Für Touristen, die Japan besuchen, während die Kirschblüten in Blüte sind, bietet die Präfektur Chiba verschiedene Möglichkeiten, um „hanami" oder Kirschblüten zu genießen. Der internationale Flughafen Narita in Chiba ist für Besucher aus dem Ausland ein idealer Ausgangspunkt, um die Umgebung zu erkunden. Die Kirschblüten, auf Japanisch „sakura" genannt, blühen in Chiba von Ende März bis Anfang April etwa 1-2 Wochen lang. Es gibt drei einzigartige Sakura-Spots, die ausländischen Touristen die Möglichkeit bieten, sich auf ein Kirschblütenabenteuer einzulassen.

Fotos und Links zu jedem Ort finden Sie auf:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202303224149-O1-9BnGA0x9.pdf