Börse am Donnerstag – Es ist wieder soweit

Nach einer kleineren Pause ist es wieder soweit: Börse am Donnerstag startet wieder durch. Am 30. März um 15:00 Uhr können Sie live dabei sein, wenn Manfred Schmid aus der Marktsteuerung und Pressesprecher Ulrich Kirstein die Märkte Revue passieren lassen. Und passiert ist ja genug: Bankenbeben mit wankenden Banken. Die Zinserhöhungen gehen trotzdem weiter, die Inflation bleibt ebenfalls hoch. Flucht in Anleihen – ein Lieblingsthema von Manfred Schmid! Man darf gespannt sein! Eine Viertelstunde aus der Börse über die Börse! Einfach hier anmelden und live dabei sein , ansonsten gibt es wie gewohnt auch die Aufzeichnung im Anschluss…

