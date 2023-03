Encavis verschreckt mit Dividendenstreichung - Langfristchance?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Streichung der Dividende hat am Mittwoch die Anleger von Encavis vergrätzt. Die Titel des Solar- und Windpark-Betreibers sackten als Schlusslicht im MDax um zuletzt 4,7 Prozent ab. In der Spitze hatten sie im frühen Handel sogar gut 12 Prozent verloren, was den Kurs auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gedrückt hatte. Die jüngste Schwäche nimmt damit ihren Lauf: 2023 hat der Kurs nun schon fast 20 Prozent an Wert verloren. Analysten hatten damit gerechnet, dass die Ausschüttung leicht über den Vorjahreswert von 30 Cent je Anteil steigen wird. Einige sehen aber auch eine Einstiegschance angesichts der Wachstumspläne des Unternehmens.

Begründet wurde die fehlende Ausschüttung mit notwendigen Investitionen in den Kapazitätsausbau. Wie die Dividendenpolitik in der Zukunft aussieht, hielt sich das Unternehmen am Mittwoch offen. Es handele sich nicht um eine automatische Entscheidung auch für die Zukunft, betonte Unternehmenschef Christoph Husmann in einer Telefonkonferenz anlässlich des vorgelegten Geschäftsberichts. Ob sich die Anleger bald wieder über Ausschüttungen freuen dürfen, hänge aber von der Entwicklung der kommenden Jahre ab.