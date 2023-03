Ukrainischer Verteidigungsminister lobt Schützenpanzer Marder

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat in einem Video die Schützenpanzer Marder aus Deutschland gelobt. "Der Marder ist ein hervorragendes Beispiel für deutsche Qualität", schrieb der 56-Jährige beim Kurznachrichtendienst Twitter am Mittwoch. Die Waffe werde die ukrainischen Chancen auf einen Sieg über Russland erhöhen, hieß es in dem beigefügten Video. Dort zeigte der Minister, wie er in einem der jüngst von Berlin gelieferten Schützenpanzer mehrere Runden auf einem schlammigen Übungsplatz dreht.

"Ich freue mich darauf, bald Leoparden zu zähmen. Ich liebe es, wie sie brüllen!", fügte Resnikow hinzu und lud die deutsche Botschafterin Anka Feldhusen zu einer Probefahrt ein. Resnikow hatte aus Polen gelieferte Leopard-2-Panzer bereits nach ihrem Eintreffen in der Ukraine im Februar getestet. Am Montag wurde dann auch die vollzogene Lieferung von 18 Leopard 2 aus Deutschland an die Ukraine bestätigt.

Für die erwartete Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee haben westliche Staaten über 40 moderne Kampfpanzer und Hunderte Späh- und Schützenpanzer in Aussicht gestellt. Russland ist vor über 13 Monaten in die Ukraine einmarschiert und kontrolliert zusammen mit der bereits 2014 annektierten Halbinsel Krim immer noch knapp 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets./ast/DP/ngu