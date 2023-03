BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet trotz der jüngsten Bankturbulenzen keine längere Konjunkturschwäche in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft werde das "Zwischentief im Winter schnell hinter sich lassen", hieß es in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Mitteilung des Forschungsinstituts. Nachdem die größte europäische Volkswirtschaft im Schlussquartal 2022 um 0,4 Prozent schrumpfte, sei auch im ersten Quartal des laufenden Jahres mit einem "geringfügigen Rückgang" der Wirtschaftsleistung zu rechnen.

Volkswirte sprechen von einer "technischen Rezession", wenn eine Volkswirtschaft zwei Quartalen in Folge schrumpft. "Das klingt allerdings dramatischer, als es ist", sagt DIW-Expertin Geraldine Dany-Knedlik. Laut ihrer Einschätzung habe sich die deutsche Wirtschaft im Winter trotz Energiekrise und hoher Inflation gut geschlagen. Nach der kurzen Schwächephase dürfte die Konjunktur ab dem Frühjahr wieder Fahrt aufnehmen, prognostizierte Dany-Knedlik.