Wirtschaft EZB erwartet Rückgang der Inflation

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet einen raschen Rückgang der Inflation. Das sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane der "Zeit".



Man befinde sich derzeit wahrscheinlich in der "intensivsten Phase" der Teuerung. Die Lebensmittelpreise seien "immer noch sehr hoch" - aber wenn man sich die früheren Stufen der Produktion anschaue, die Preise der Bauern und für Lebensmittelzutaten, stelle man fest, dass "eine Trendwende eingesetzt" habe. Auch die Energiepreise seien gesunken, und es gebe weniger Engpässe in den Lieferketten.