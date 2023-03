Innsbruck (ots) - INSTITUTE OF BRAND LOGIC: "Der Häufung von Krisen und den

großen Herausforderungen der Zukunft begegnet man am wirkungsvollsten im

gemeinsamen Dialog."



Das Institute of Brand Logic präsentiert die Ergebnisse einer brandaktuellen

Online-Befragung von Leistungsträger:innen und Vertretern der Führungsnetzwerke

aus 25 Regionen im deutschsprachigen Alpenraum mit jeweils über eine Mio.

Nächtigung pro Jahr. Die Touristiker wurden befragt, wie sie die

Zukunftsfähigkeit ihrer touristischen Destination einschätzen. Das Fazit: Neues

Bewusstsein für den gemeinsamen Dialog statt Einbahnkommunikation ist gefragt.





Aus über 800 Befragungen geht hervor, dass Destinationen, in denen miteinanderkommuniziert wird und Interessensgruppen in Entscheidungsprozesse eingebundenwerden, in allen Bereichen der Zukunftsfähigkeit optimierte Ergebnisse erzielen.Das betrifft vor allem die deutlich bessere Einschätzung der zukünftigenWertschöpfung in der Region, den Innovationsgrad der Leistungsangebote, diekünftige Gewinnung von Mitarbeiter:innen, die Tourismusgesinnung derBevölkerung, den Umwelt- und Klimaschutz und die Digitalisierung.Es braucht eine neue DialogkulturDie Qualität des Dialogs innerhalb des Führungsnetzwerks einer Destinationscheint der Schlüssel für den zukünftigen Destinationserfolg zu sein, genausowie der Grad der Integration von touristischen Leistungsträgern,Interessensgruppen und der Bevölkerung. Jene Destinationen, die in dieser Studienicht gut abgeschnitten haben, kommunizieren zu wenig miteinander und bindenandere nicht ein. "Leider wird vielerorts nur in eine Richtung kommuniziert,Dinge werden nicht transparent im stillen Kämmerchen gemacht. SchlechteKommunikation, Konflikte und Belehrungen von der 'Kanzel' sind kontraproduktiv",warnt Markus Webhofer , Gründer und Geschäftsführer des INSITUTE OF BRAND LOGIC.Die Führungsnetzwerke der Destinationen, zu denen Vertreter:innen derTourismusverbände, der Gemeinde und große Leistungsträger wie Bergbahnen, großeHotels und Freizeiteinrichtungen gehören, sind für die Etablierung einer gutenDialogkultur verantwortlich. Konkret bedeutet das: Raum schaffen zum miteinandersprechen, Kritiker und deren Anliegen ernst nehmen und einbeziehen. Und dafürbenötigt man geeignete Dialogstrukturen.Wertschätzung minimiert Widerstand"Der Häufung von Krisen und den großen Herausforderungen der Zukunft begegnetman am wirkungsvollsten im gemeinsamen Dialog. Nur dann entstehen tragfähigeLösungen", betont Webhofer. "Aufmerksames Zuhören, gemeinsames Reflektieren undein gelebter, offener Umgang mit Kritik und alternativen Meinungen erzeugennachweislich weit weniger Widerstände. Es wird immer wichtiger, dass Menschenspüren, dass sie gehört und wertgeschätzt werden. Nur dann kann es gelingen,dass möglichst viele an der zukünftigen, nachhaltigen Gestaltung ihresLebensraums mitarbeiten. Über die Qualität der Tourismusgesinnung einer Regionentscheidet in erster Linie die Qualität der Dialogkultur. Stimmt diese, gelingtauch der Interessenausgleich in der Region."Pressekontakt:INSTITUTE OF BRAND LOGIC, Christian OberleiterIng.-Etzel-Straße 17, A-6020 Innsbruckmailto:christian.oberleiter@brand-logic.comhttp://www.brand-logic.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118598/5474716OTS: Institute of Brand Logic