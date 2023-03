Der operative Gewinn stieg um 48% auf den Rekordwert von 238 Millionen. Die starken Zahlen kamen auch dadurch zustande, daß es Rational gelang, die hohen Preise im Einkauf an die Kunden weiterzugeben. Am besten liefen die Geschäfte in den USA. Mit einem Zuwachs von 58% zeigte sich Nordamerika als Wachstumsmarkt Nummer 1.

Unternehmenslenker Peter Stadelmann setzt auf die China-Karte. Dafür wird ein speziell auf den chinesischen Markt zugeschnittener „Kombi-Dämpfer“ entwickelt, der ausschließlich in China produziert werden soll. Nach der HV am 10.5. soll eine Dividende von 11 Euro gezahlt werden und zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von 2,50 Euro. Macht also insgesamt 13,50 Euro. Beim aktuellen Kurs von 597 Euro beträgt die Rendite 2,3%. Kleinvieh macht auch Mist!

Die Aktie hat noch Luft nach oben. Im Herbst 2021 notierte das Papier in der Spitze bei knapp 1.000 Euro. Das Unternehmen blickt auf eine 50jährige Erfolgsgeschichte zurück. Da kann die Bewertung schon etwas höher ausfallen. Aktueller Börsenwert 6,8 Milliarden, das KGV 36. Für 2023 gibt Stadelmann eine vorsichtige Prognose ab. Der CEO stellt ein „hoch einstelliges Umsatzwachstum und Ebit-Marge leicht unter Vorjahr“ in Aussicht. Er verweist auf höhere Ausgaben für Vertrieb und strategische Investitionen. Wir erwarten, daß der Ausrüster von Profiküchen schon bald die Prognosen nach oben revidieren wird. Fazit: Eine tolle Wachstumsaktie mit viel Substanz!