Wachstum durch innovative Medikamente Boehringer Ingelheim erreicht 2022 mehr Patienten als je zuvor (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Arzneimittel für 30 Millionen Menschen, getrieben von JARDIANCE® und OFEV®

- F&E-Investitionen von 5 Mrd. EUR, 21 Prozent der Umsatzerlöse

- Umsatzerlöse steigen kräftig um 10,5 Prozent währungsbereinigt auf 24,1 Mrd.

EUR



Boehringer Ingelheim hat heute eine starke Leistungsbilanz für das Jahr 2022

vorgelegt - ein Jahr, in dem 30 Millionen Menschen von den innovativen

Medikamenten des Unternehmens profitieren konnten und in dem Boehringer

Ingelheim seine Investitionen in die Erforschung neuer Behandlungsoptionen

weiter erhöht hat. Die F&E-Investitionen betrugen 5 Mrd. EUR bzw. 21 Prozent der

Umsatzerlöse. Die Umsatzerlöse stiegen währungsbereinigt um 10,5 Prozent auf

24,1 Mrd. EUR.