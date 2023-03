UNTERNEHMEN DER BRITISCHEN JUNGFERNINSELN SICHERN 2,3 MILLIONEN ARBEITSPLÄTZE UND GENERIEREN WELTWEIT STEUEREINNAHMEN IN HÖHE VON 14 MILLIARDEN US-DOLLAR

London, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -



- Von BVI Business Companies vermittelte Investitionen unterstützen 134.000

Arbeitsplätze in Großbritannien und generieren Steuereinnahmen in Höhe von 3,5

Milliarden US-Dollar für die britische Regierung

- Neuer Bericht hebt den bedeutenden Beitrag der BVI zur Weltwirtschaft hervor

und zeigt drei Szenarien für die Zukunft der Globalisierung sowie Chancen für

die BVI auf



Die positive Rolle der Britischen Jungferninseln (BVI) in der Weltwirtschaft

wurde in einem neuen unabhängigen Bericht hervorgehoben, der heute

veröffentlicht wurde: ,,Beyond Globalisation: The British Virgin Islands

contribution to global prosperity in an uncertain world" [1] .