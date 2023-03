EnerKíte und Volkswagen starten Machbarkeitsstudie für mobile E-Tankstelle (FOTO)

Eberswalde/Wolfsburg (ots) -



- EnerKíte als neues Mitglied des Open Hybrid LabFactory e.V. im

TechnoHyb-Konsortium

- Förderung des Projektes durch Bundesministerium für Bildung und Forschung

(BMBF)

- Beitrag zum Aufbau einer netzunabhängigen, mobilen und nachhaltigen

Ladeinfrastruktur



Der Verkehrssektor verursacht rund 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland.

Um die Belastung durch Treibhausgase zu vermindern, arbeiten Unternehmen und

Wissenschaft gemeinsam an effizienteren Fahrzeugen und an der Umstellung auf

klimaneutrale Antriebssysteme. Gemeinsam mit der Volkswagen Group Charging GmbH

(https://www.elli.eco/de/startseite) , dem Anbieter von Energie- und

Ladelösungen aus dem Volkswagen-Konzern, entwickelt EnerKíte eine ortsflexible

und unabhängig von bestehender Infrastruktur aufstellbare E-Tankstelle, die mit

Strom aus Flugwindkraft betrieben werden kann.