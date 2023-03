LINZ (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron zeigt sich für das laufende Jahr optimistisch. So soll der Gewinn stärker steigen als noch Anfang des Jahres in Aussicht gestellt. Zudem verfügt das Unternehmen über einen hohen Barmittelbestand. Kontron, das sein Geschäft mit IT-Dienstleistungen verkauft hat, stellte für dieses Jahr Zukäufe in Aussicht, um seinen Kernbereich IoT ("Internet der Dinge") auszubauen.

Die im SDax -notierte Aktie sprang am Mittwoch an und legte am späten Vormittag um mehr als sechs Prozent zu. Zwischenzeitlich lag das Plus bei mehr als neun Prozent. Damit setzt der Kurs abgesehen von einem Rücksetzer am Vortag seinen guten Lauf fort.