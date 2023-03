So werden Ausbildungsberufe wieder attraktiv - 5 Tipps, wie Unternehmen die heiß begehrten Azubis für sich gewinnen (FOTO)

Berlin (ots) - Weil viele Branchen unter einem schlechten Image leiden, die

Bezahlung oft zu gering ausfällt und auch den Unternehmen selbst die

Sichtbarkeit beim dringend benötigten Nachwuchs fehlt, ziehen junge Menschen der

klassischen Berufsausbildung immer häufiger ein Studium vor. Das zeigen aktuell

auch Daten des Statistischen Bundesamts. Doch wie können betroffene Firmen

diesem Trend entgegenwirken?



"Um potenzielle Auszubildende besser zu erreichen, sollten Unternehmen aktiv mit

Schulen und Berufsberatungsstellen zusammenarbeiten. So erfahren junge Menschen

frühzeitig von ihrem Unternehmen und können sich über den Beruf informieren",

erklärt Johannes Kirsch. Der Recruiting- und Event-Experte bringt Unternehmen

auf kreative Weise mit neuen Mitarbeitern zusammen und weiß, wie Unternehmen die

Aufmerksamkeit von jungen Menschen erhalten. In folgendem Artikel verrät er, was

Unternehmen machen müssen, um ihre Ausbildungsberufe wieder auf den Radar der

Nachwuchskräfte zu bringen.