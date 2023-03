FRANKFURT (dpa-AFX) - In den deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch neuer Schwung gekommen. Der bereits mit Gewinnen in den Tag gestartete Dax notierte am Mittag 0,76 Prozent höher bei 15 257,23 Punkten. Für Rückenwind sorgten laut Börsianern zuletzt unter anderem Aussagen vom Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, die die Hoffnungen auf eine künftig weniger aggressive Zinspolitik stützten. Zudem deutete sich auch an der Wall Street ein neuerlicher Erholungsversuch an.

Hierzulande war dem Dax nach einem freundlichen Wochenauftakt tags zuvor zum Handelsende hin zunächst die Luft ausgegangen. Während am Markt noch die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor nachhallen und weiterhin für Unsicherheit sorgen, wagen sich andererseits einige Optimisten wieder vor. Die Marktbeobachter vom Broker Activtrades sehen den Markt aktuell zumindest gestützt, da einige Anleger mit einer eher zurückhaltenden Haltung der EZB im aktuellen Zinsanhebungszyklus rechneten.