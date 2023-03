Bundesinnung der Hörakustiker Eberhard Schmidt zum neuen biha-Präsidenten gewählt (FOTO)

Mainz (ots) - Der Regensburger Unternehmer und Hörakustiker Eberhard Schmidt

wurde am 28. März 2023 von der Delegiertenversammlung in Frankfurt am Main zum

neuen Präsidenten der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) gewählt.



Eberhard Schmidt ist vor über 20 Jahren von den biha-Mitgliedern in die

Delegiertenversammlung, das Berufsparlament des Hörakustiker-Handwerks, berufen

worden. Er ist mit der Arbeit und den Aufgaben der biha bestens vertraut, so

dass ein fließender Übergang im Präsidentenamt garantiert ist.